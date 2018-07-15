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'ndan 15 Temmuz mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt : "'cü teröristlere adaletin önüne çıkana kadar ne 'de ne de dünyanın başka bir yerinde rahat vereceğiz"

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 18:15 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 18:35
Çavuşoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt , "'cü teröristlere adaletin önüne çıkana kadar ne 'de ne de dünyanın başka bir yerinde rahat vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu resmi Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "Bugün, FETÖ'nün darbe girişiminini yıl dönümünde, şehit düşenleri ve yaralananları büyük bir saygı ve şükranla anıyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, mesajında, "FETÖ'cü teröristlere adaletin önüne çıkana kadar ne Türkiye'de ne de dünyanın başka bir yerinde rahat vereceğiz." ifadesine yer verdi.

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Çavuşoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
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