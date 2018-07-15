Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Beştepe'de düzenlenen törende şehit yakınları ve gazileri ağırlayan Başkan Erdoğan, "Son yıllarda terörle mücadele stratejimizi değiştirdik.Sivri sineklerle uğraşmak yerien bataklığı kurutuyoruz" dedi.

"Sahada mesafe kat ettikçe yıllarca ülkemize kuru tehdt savuranların gerçek yüzlerini görme fırsatı bulduk" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bundan sonra işimiz daha kola. Artık daha fazla imkana sahibiz. Yeni yönetim sistemimizle Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendirmek isteyenlerin bir kızlarını daha ellerinden aldık" ifadelerini kullandı.

"ETKİSİZ HALE GETİRDİĞİMİZ TERÖRİST SAYISI 1400'E YAKLAŞTI"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bu yıl sınırlarımız içinde ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 1400'e yaklaştı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sistemiyle, karar alma ve uygulama mekanizmalarını tıkayarak Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendirenlerin bir kozlarını daha ellerinden aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de şehit yakınları ve gazileri ağırladı

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TEK HEDEFİ ÜLKEMİZİN GELECEĞİDİR"

Erdoğan, "FETÖ ihanet çetesinin PKK, DEAŞ, diğer terör örgütleri gibi tek hedefi ülkemizin birliği, beraberliği ve geleceğidir." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"DİYORLAR Kİ GAVUR ANKARA'YI BOMBALIYORMUŞ DAYANIN GELİYORUZ?"

Sizlere 15 Temmuz gecesi yaşanan bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Adanalı vatandaşlar Ankaralı bir hemşehrilerini arıyorlar. Diyorlar ki gavur Ankara'yı bombalıyormuş dayanın geliyoruz. Düşman Çanakkale'ye dayandığında da böyle davranmışlardı. Evet milletimiz darbe girişiminin gerisindeki silüeti resmetmiş ve hemen tavrını almıştır.

"FETÖ'NÜN ARKASINDAN GELENLER BİTMEZ. ONLARIN GİRDİĞİ BÜTÜN HÜCRELERİ KEŞFEDEREK SÖKÜP ATACAĞIZ"

Çıkardığımız dersler ışığında kendimize daha aydınlık bir gelecek kurmak için daha çok çalışacağız. FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok, yola devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutturmayacağız, unutmayacağız. Ecdadımızdan tevazur ettiğimiz şekilde özgürlüğümüzün kıymetini daha çok bileceğiz. Daha kararlı hareket edeceğiz.

"KAZANDIKLARIMIZI MASADA TEHLİKEYE ATMAMAKTA KARARLIYIZ"

Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla ve bileğinin hakkıyla kazandıklarını masada söz oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla, gafletle ve hatta ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır. Biz kaybetmeyeceğiz. Şehitlerimizin kanları, gazilerimizin fedakarlığı ve bu yola baş koymuş milyonların mücadelesi uğruna kazandıklarımızı masada tehlikeye atmamakta kararlıyız.

"BİZE DOĞRU ATILAN HER ADIMA FAZLASIYLA KARŞILIK VERİYORUZ"

Ülke ve millet olarak bu mücadeleyi hep inancımızla, davamızla yürüttük. 15 Temmuz gecesi milletimizin sergilediği kahramanlığın sırrını keşfetmek isteyen, asırlardır süregelen bu büyük mücadeleye bakmalıdır. Dünyanın yükselen güçleri ile en geniş işbirliği zemini kurmaya çalışıyoruz. Bize doğru atılan her adıma fazlasıyla karşılık veriyoruz.

"ONLARA YAPILAN HER YANLIŞI ŞAHSIMA YAPILMIŞ SAYARIM ONA GÖRE DAVRANIN"

15 Temmuz'u önemsizleştirmeye çalışanlar ülkemize ve milletimize karşı ruhlarında biriktirdikleri kibir, kin ve nefretlerini dile getiriyor. Şehitlerimizin aziz ruhlarının muazzep edilmesine, gazilerimizin incitilmesine izin vermeyiz. Bunu yapanlar karşılarında önce bizi bulur. Hiçbir kişisel husumet böyle bir alçaklığı mazur gösteremez. Böyle bir davranış içine girenler karşılarında önce bizi bulurlar. Her gazi benim öz kardeşim mesafesidir. Onlara yapılan her yanlışı şahsıma yapılmış sayarım ona göre davranın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki konuşmasını Arif Nihat Asya'nın "Biz kısık sesleriz" şiiriyle bitirdi...