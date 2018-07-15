Cumhurbaşkanlığı: Unutulmayacaksınız

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından, 15 Temmuz
şehitleri için anlamlı bir video yayımlandı. "Tüm şehitlerimize rahmet ve minnetle. Asla unutulmayacaksınız" başlığıyla hazırlanan videoda, şehitlerin isim ve fotoğraflarına yer verildi, şehit yakınlarının acısı yansıtıldı. Videoda özetle "Şehitliği kendine uzak görüp, bir adım ötede Osman gibi o makama kavuşanlar vardır. Zalimin zorbalığına, 'dur' demek için Mahmut gibi ölümsüzlüğe yükselen babalar vardır. 'Bu vatanı hainlere bırakmam' diyerek, kahramanlık destanını bir kez daha yazdınız. Kapınız aralanır cennet köşelerine" denildi.