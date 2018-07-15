Ebru Özkan Kimdir?

EBRU ÖZKAN KİMDİR?

27 yaşında olan Ebru Özkan 11 Haziran günü İsrail polisi tarafından Tel Aviv'de gözaltına alındı. Sosyoloji Bölümü'nde lisans eğitimi alan genç kız, özel bir şirkette sekreter olarak çalışıyordu. Kudüs ziyareti sonrasında dönüş yolunda gözaltına alınan kızları Ebru Özkan'dan haber alamayan ailesi harekete geçmişti. Baba Özkan twitter üzerinden bir video yayımlayarak yetkililere çağrıda bulundu ve tüm Türkiye olaydan bu şekilde haberdar oldu. Daha önce iki kez Kudüs'e giden kızı Ebru Özkan'ın kalben bağlılığını ifade eden annesi "Kızım, Kudüs'ü çok seviyor. Hani nasıl aşık olan bir insan duramaz ya yerinde, o da öyle. Oranın halkını da seviyor, oradaki çocukları da seviyor. Oranın halkını da yalnız bırakmak istemiyor" dedi.