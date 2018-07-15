Genç kızları tuzağa düşürüp köle yaptılar

Adnan Oktar
suç örgütünün hiyerarşik yapısı çözüldü. Örgüte kadın temin eden "Erkekler Grubu", yargı ayağından sorumlu "Avukat Avcıları Grubu" ve Oktar'a doğrudan bağlı faaliyetlerini yürüten "İmam Bacılar Grubu" başı çekiyor. Örgütün kaset ve şantaj ayağından sorumlu "Gizli Kameracılar" ve emirlere itaat etmeyen kadınlara eziyet eden "Psikopatlar Grubu" da deşifre edildi. "Kız Kardeşler Grubu" ise örgüt içerisinde "Köle" olarak adlandırılan genç kızlardan oluşuyor. İstanbul Emniyeti Mali Suçlar Şubesi tarafından operasyonla çökertilen örgütle ilgili devam eden soruşturmada mağdur sayısı 100'ü aştı. Son olarak dün Oktar'ın kedicikleri arasında yer alan Tülay K.'nin de yakalanmasıyla birlikte gözaltı sayısı 106'sı kadın olmak üzere toplam 193'e ulaştı. Örgütte "İkiz Kardeşler" diye adlandırılan üyelerle Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin çok sayıda irtibatı tespit edildi. FETÖ'YLE YAKIN İRTİBAT
İddialara göre; bölge bölge ve ülke ülke sözde "İmam" isimleriyle sorumluları bulunan bazı bölge sorumlularının iki örgütte de faaliyet yürüttükleri belirtildi. İki örgüt tarafından Türkiye
'de bir bölgeye ve iki başka ülkeye atanan üç ismin iki örgüte de mensup "Paralel İmam" oldukları iddia edildi. İki örgütün de bölge ve ülke atamaları ile sözde İmamları'na incelemeler derinleştirildi. Adnan Oktar başta olmak üzere iki örgütün çok sayıda üyesi arasında yüz yüze görüşme, irtibat ve iltisak tespit edildiği de belirtildi. Oktar'ın FETÖ
'den tutuklu Mehmet Baransu
ve FETÖ imamı Emre Ç. ile irtibatlı olduğu iddia edilmiş, Emre Ç.'nin Oktar Örgütü'nden sorumlu FETÖ imamı olduğu belirlenmişti. Polis tespitlerine göre; şüphelilerden bazılarının "FETÖ'ye kumpas yapıldı. Onlar masum" gibi bazı söylemleri de dosya kapsamında gözaltı gerekçesi oldu. Oktar ve bazı şüphelilerin, 17-25 Aralık Yargı Darbesi öncesi ve sonrasında FETÖ'yü savunan söylemleri ve kaleme aldıkları bazı yazılar da dosyaya konuldu. 100 ODALI VİLLA TAPUDA ARSA GÖRÜNÜYOR
ADNAN Oktar operasyonunda basılan 100 odalı villa, tapuda arsa görünüyor. İmar planına göre arasada yapı yok. Villanın sahibi Mustafa A.C.'nin ölümü nedeniyle villayla torunu Sinan C. ilgileniyor. Sinan C. "Villayı Semih Marangozoğlu'na kiraladık. Kontratımız onunla" dedi. Marangozoğlu da soruşturma kapsamında gözaltında alınmıştı. 127 KAMERAYLA 7/24 İZLEME
Oktar'ın
villasındaki gizli kamera odasında 127 ekran bulunduğu ortaya çıktı. Çete üyelerinin güvenlik adı altında takılan kameralarla 7 gün 24 saat boyunca izleme yaptıkları belirlendi.