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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan '' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter Hesabından hain darbe kalkışmasının 2. yıl dönümünde, konuyla ilgili bir video paylaşımı yaptı.

Giriş Tarihi: 15.7.2018 00:25 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 01:48
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan '15 Temmuz' paylaşımı

hain darbe girişimin 2. yıl dönümünde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayak'tan duygu dolu bir paylaşım geldi.

Bakan paylaşımında ;

"15 Temmuz'da, binlerce yıllık tarihinde defalarca yaptığı gibi, kutsalları uğrunda canını vermekten çekinmeyeceğini gösteren bu kahraman milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum.

O gece şehit olan kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. "

ifadelerini kullandı..

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım...

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan '15 Temmuz' paylaşımı
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