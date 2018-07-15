Haberler Gündem Haberleri Hiçbir güç bizi vatanımızdan vazgeçiremez

Hiçbir güç bizi vatanımızdan vazgeçiremez Darbe girişiminin ikinci yıldönümünde şehit yakınları ve gaziler konuştu: Vatanı hainlere teslim etmeyeceğiz