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Hiçbir güç bizi vatanımızdan vazgeçiremez

Darbe girişiminin ikinci yıldönümünde şehit yakınları ve gaziler konuştu: Vatanı hainlere teslim etmeyeceğiz

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018
Hiçbir güç bizi vatanımızdan vazgeçiremez
gecesi 'nde 'cü hainlere direnerek darbeyi püskürten Kahramankazanlılar, darbe girişiminin ikinci yıldönümünde yeniden meydanlara çıkarak demokrasi nöbeti tutmaya hazırlanıyor. O gecenin kahramanları şehit yakınları ve gaziler, duygularını SABAH'a şöyle anlattı:

UNUTMAYACAĞIZ

Şehit Lokman Biçinci'nin babası Recep Biçinci:
Hainler 15 Temmuz'da evlatlarımı benden aldılar. O gece oğlumu ve kızımı kaybettim. Durumumuz iyi olmadığından ve bodrum katında bir dairede oturduğumuz için oğlum hep, "Sizi buradan bir gün kurtaracağım. Siz en iyi şartlarda yaşamaya layık insanlarsınız" derdi. Şehit olmaya giderken bir an bile durmadı. Kızım da kardeşinin şehit düştüğü haberini aldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. 15 Temmuz'da 'ye yapılanları unutmayacağız. Hiçbir güç bizi vatanımıza ve milletimize duyduğumuz aşktan vazgeçiremez.

YİĞİTLİK GÖSTERDİK

Şehit Hasan Yılmaz'ın eşi Dilek Yılmaz:
Eşim ve kızım, 15 Temmuz gecesi alçak FETÖ'cülerin ülkemizi bombalamasını önlemek için Akıncı Üssü'ne gitmişlerdi. Bir süre sonra halkımızın üzerine ateş açmaya başlamışlar. Eşim, kızıma zarar gelmesin diye ona siper olurken şehit düşmüş. Kahraman eşimi ve bu vatan için yaptıklarını asla unutmayacağım. Milletimizin o gece gösterdiği yiğitlik hep sürecek ülkemiz bağımsızlığını hep koruyacak.

SONSUZA DEK YAŞAYACAK

Gazi Serkan Tuna:
Alçak FETÖ'cüler o gece insanlarımıza hiç acımadılar. Gazi Meclisimizi, devlet kurumlarımızı ve sivil halkı bombaladılar. Tank ve tüfeğin değil milletin gücünün her şeyin üzerinde olduğunu onlara gösterdik. Türkiye Cumhuriyeti kahraman halkımızla birlikte sonsuza dek ayakta kalacak.

TESLİM ETMEYECEĞİZ

Gazi Cengiz Öztürk:
15 Temmuz gecesi hep beraber büyük bir destan yazdık. Hainlere geçit vermedik. Türkiye düşmanları en güzel cevabı o gün halktan aldılar. Başkanımız Erdoğan'ın çağrısıyla FETÖ'cü hainleri püskürttük. Demokrasimizi hainlere hiçbir zaman teslim etmeyeceğiz.

DESTAN YAZILDI

?Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk:
Kahraman halkımız tarihe altın harflerle yazılan bir destana imza attı. Bu kahraman vatan evlatları için ne yapsak az, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
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