Hiçbir güç bizi vatanımızdan vazgeçiremez

15 Temmuz
gecesi Akıncı Üssü
'nde FETÖ
'cü hainlere direnerek darbeyi püskürten Kahramankazanlılar, darbe girişiminin ikinci yıldönümünde yeniden meydanlara çıkarak demokrasi nöbeti tutmaya hazırlanıyor. O gecenin kahramanları şehit yakınları ve gaziler, duygularını SABAH'a şöyle anlattı: UNUTMAYACAĞIZ Şehit Lokman Biçinci'nin babası Recep Biçinci:
Hainler 15
Temmuz'da evlatlarımı benden
aldılar. O gece oğlumu ve kızımı
kaybettim. Durumumuz iyi olmadığından
ve bodrum katında bir
dairede oturduğumuz için oğlum
hep, "Sizi buradan bir gün kurtaracağım.
Siz en iyi şartlarda yaşamaya
layık insanlarsınız" derdi. Şehit
olmaya giderken bir an bile durmadı.
Kızım da kardeşinin şehit
düştüğü haberini aldıktan sonra
fenalaşarak hayatını kaybetti. 15
Temmuz'da Türkiye
'ye
yapılanları unutmayacağız.
Hiçbir güç bizi vatanımıza
ve milletimize
duyduğumuz aşktan
vazgeçiremez. YİĞİTLİK GÖSTERDİK Şehit Hasan Yılmaz'ın eşi Dilek Yılmaz:
Eşim ve kızım,
15 Temmuz gecesi alçak
FETÖ'cülerin ülkemizi bombalamasını
önlemek için Akıncı
Üssü'ne gitmişlerdi. Bir süre
sonra halkımızın üzerine ateş
açmaya başlamışlar. Eşim, kızıma
zarar gelmesin diye ona siper
olurken şehit düşmüş. Kahraman
eşimi ve bu vatan için yaptıklarını
asla unutmayacağım.
Milletimizin o gece gösterdiği
yiğitlik hep sürecek ülkemiz
bağımsızlığını hep koruyacak. SONSUZA DEK YAŞAYACAK Gazi Serkan Tuna:
Alçak FETÖ'cüler o gece insanlarımıza hiç acımadılar. Gazi Meclisimizi, devlet kurumlarımızı ve sivil halkı bombaladılar. Tank ve tüfeğin değil milletin gücünün her şeyin üzerinde olduğunu onlara gösterdik. Türkiye Cumhuriyeti kahraman halkımızla birlikte sonsuza dek ayakta kalacak. TESLİM ETMEYECEĞİZ Gazi Cengiz Öztürk:
15 Temmuz gecesi hep beraber büyük bir destan yazdık. Hainlere geçit vermedik. Türkiye düşmanları en güzel cevabı o gün halktan aldılar. Başkanımız Erdoğan'ın çağrısıyla FETÖ'cü hainleri püskürttük. Demokrasimizi hainlere hiçbir zaman teslim etmeyeceğiz. DESTAN YAZILDI ?Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk:
Kahraman halkımız tarihe altın
harflerle yazılan bir destana imza
attı. Bu kahraman vatan evlatları
için ne yapsak az, elimizden geleni
yapmaya devam edeceğiz.