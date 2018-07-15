Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Meclis Başkanı Binali Yıldırım'dan 15 Temmuz Şehitleri açıklaması

Meclis Başkanı 'dan Şehitleri açıklaması

Son dakika: darbe girişimi sırasında 'da şehit olan vatandaşların kabirlerini ziyaret eden Meclis Başkanı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "15 Temmuz alçak darbe kalkışmasının 2. senesini idrak ediyoruz. Bu vesileyle o gece Ankara'da şehadet şerbetini içen şehitlerimizin kabrini ziyarete geldik ve duamızı yaptık, onların ruhunu şad ettik" dedi.

Giriş Tarihi: 15.7.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 12:32
Meclis Başkanı Binali Yıldırım'dan 15 Temmuz Şehitleri açıklaması

Valiliği'nce Karşıyaka Mezarlığı'ndaki ' Şehitliği'nde şehit yakınları, gaziler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı anma ziyareti gerçekleştiriliyor. Programa Meclis Başkanı , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

"15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

15 Temmuz alçak darbe kalkışmasının 2. senesini idrak ediyoruz. Bu vesileyle o gece Ankara'da şehadet şerbetini içen şehitlerimizin kabrini ziyarete geldik ve duamızı yaptık, onların ruhunu şad ettik. Acılarımız tazeliğini koruyor. Başında söylediğimiz 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız demiştik. Milletimizin hepsi bu duygularla bu günü anıyor. Şehitlerimiz bayrağımıza al rengini veren kahramanlarımızdır. O gee göğsünü alçak kurşunlara siper eden bu millet kararlılıkla mücadele verdiler. Vatanımızın savunmasında hayatını seve seve veren tüm şehitlerimizin ruhunu rahmet anıyoruz."

"Bugün Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimiz 15 Temmuz şehitleri anma programlarına katılacağız. Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak, 81 milyonun kardeşliğini ve beraberliğini daim kılmaktır. Bir kez daha hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ailelerine baş sağlığı diliyorum. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun."

Türkiye'nin en uzun gecesinde yaşananlar
İşte 15 Temmuz Destanı'nı yazan şehitlerimiz

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Meclis Başkanı Binali Yıldırım'dan 15 Temmuz Şehitleri açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN