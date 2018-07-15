Meclis Başkanı Binali Yıldırım'dan 15 Temmuz Şehitleri açıklaması

Ankara Valiliği'nce Karşıyaka Mezarlığı'ndaki '15 Temmuz Şehitliği'nde şehit yakınları, gaziler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı anma ziyareti gerçekleştiriliyor. Programa Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

"15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

15 Temmuz alçak darbe kalkışmasının 2. senesini idrak ediyoruz. Bu vesileyle o gece Ankara'da şehadet şerbetini içen şehitlerimizin kabrini ziyarete geldik ve duamızı yaptık, onların ruhunu şad ettik. Acılarımız tazeliğini koruyor. Başında söylediğimiz 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız demiştik. Milletimizin hepsi bu duygularla bu günü anıyor. Şehitlerimiz bayrağımıza al rengini veren kahramanlarımızdır. O gee göğsünü alçak kurşunlara siper eden bu millet kararlılıkla mücadele verdiler. Vatanımızın savunmasında hayatını seve seve veren tüm şehitlerimizin ruhunu rahmet anıyoruz."

"Bugün Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimiz 15 Temmuz şehitleri anma programlarına katılacağız. Amacımız 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak, 81 milyonun kardeşliğini ve beraberliğini daim kılmaktır. Bir kez daha hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ailelerine baş sağlığı diliyorum. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun."