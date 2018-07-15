Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Saraybosna'da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 balon havaya bırakıldı

Saraybosna'da şehitleri anısına 251 balon havaya bırakıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişiminde hayatlarını kaybeden şehitler anısına 'in başkenti Saraybosna'dan 251 balon gökyüzüne bırakıldı. Hüzünlü dakikaların yaşandığı ve şehitlerin dualarla anıldığı programa Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 22:08 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 01:50
Saraybosna'da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 balon havaya bırakıldı

Demokrasi ve kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından organize edilen programda, darbe girişiminde yaşamını yitiren her bir şehit için üzerinde fotoğraflarının bulunduğu balonlar, tarihi Başçarşı Meydanı'ndan havaya salındı.

YOĞUN İLGİ DİKKAT ÇEKTİ

Hüzünlü dakikaların yaşandığı ve şehitlerin dualarla anıldığı programa Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz Tarihi Değiştiren Tarih

Program kapsamında tarihi önüne kurulan dev ekranda 15 Temmuz 2016 gecesine ait görüntüler gösterildi.

UID Bosna Hersek Başkanı Amina Secerovic Kaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir etkinliğe karar verdiklerini çünkü buradaki vatandaşların o gece ne olup bittiğinin tam olarak farkında olmadıklarını belirterek, o yüzden ekrana yansıtılan gerçek görüntülerle o gece ne olduğunu insanlara göstermek istediklerini dile getirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar!

'nün uzun yıllardır tüm dünyada olduğu gibi Bosna Hersek'te de derin ve gizli çalışmalarını, yardım kuruluşları ve din hizmetleri adı altında yürüttüğünü ifade eden Kaşlı, "Bu yüzden biz sadece bununla değil, bundan sonra da aynı şekilde FETÖ'nün ne olduğunu buradaki insanlara anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Saraybosna'da 15 Temmuz şehitleri anısına 251 balon havaya bırakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN