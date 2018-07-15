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Son Dakika: Erdoğan ’nde düzenlenen Hatm-i Şerif töreninde Kur'an okudu

Türkiye , 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerden "Hatm-i Şerif Merasimi"nde Kur'an-ı Kerim okudu.

Giriş Tarihi: 15.7.2018 13:09 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 13:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Camii’nde düzenlenen Hatm-i Şerif töreninde Kur'an okudu

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Hatm-i Şerif Merasimi'nde Kur'an-ı Kerim okudu...

Hatm-i Şerif Merasimi, Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duasıyla sona erdi.

15 TEMMUZ'UN İKİNCİ YILI

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Türkiye , Millet Camisi'nde "Hatm-i Şerif Merasimi"nin ardından, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelecek. Erdoğan akşam saat 21.00'de ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halka hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Camii’nde düzenlenen Hatm-i Şerif töreninde Kur'an-ı Kerim okudu

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Camii’nde düzenlenen Hatm-i Şerif töreninde Kur'an okudu
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