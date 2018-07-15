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Son dakika: Üniversitesi-Cerrahpaşa lüğüne atama

Son dakika haberi! Üniversitesi-Cerrahpaşa lüğüne Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Dr. atandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 10:05
Son dakika: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne atama

Son yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Üniversitesi-Cerrahpaşa lüğüne Prof. Dr. atandı.

ATANAN DİĞER REKTÖRLER

kararıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Akın Levent, Rektörlüğüne, Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı.

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Son dakika: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne atama
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