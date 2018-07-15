Son dakika: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne atama

Son yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın atandı.
ATANAN DİĞER REKTÖRLER
Cumhurbaşkanı kararıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Akın Levent, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı.