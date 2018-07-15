Vatana bir Cennet değil bin Cennet feda olsun

Çocukluk hayali olan polislik mesleğine 15 Temmuz
'dan 10 ay önce başlayan Kayserili Cennet Yiğit
, darbe girişimi olduğunu öğrenir öğrenmez polis arkadaşları Kübra Doğanay, Gülşah Güler ile Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Eğitim Merkezi'ne gitti. Cennet Yiğit ve arkadaşları, FETÖ
'cü hainlerin attığı bombayla şehit düştü. Bir ay sonra nişanlanmaya hazırlanan Cennet'ten geriye söz yüzüğü ile hayalleri kaldı. Baba Yahya Kemal Yiğit
, "Bu ülke için bir Cennet değil bin Cennet feda olsun. O gece Türkiye büyük bir destan yazdı. Şehitlerimizle, gazilerimizle ve halkımızla FETÖ belasına geçit vermedik. Cumhurbaşkanımızın halkı sokağa davet etmesiyle ikinci bir Kurtuluş Savaşı verdik. 15 Temmuz'da sadece Türkiye değil İslam âlemi kurtuldu. Çünkü İslam âleminin umudu Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan
'dır. Ben kızımı o gece şehit verdim. Bu benim için bir onurdur. Evlatsız olunur ama vatansız olunmaz" dedi. AİLELERİ GÖRÜŞÜYOR
Kızı Cennet ile şehit Kübra Doğanay ve Gülşah Güler'in çok yakın arkadaş olduğunu belirten baba Yiğit "Özel Harekât'ın çiçeği burnunda üç gözü kara polisini birbirinden FETÖ'cü hainler ayırdı. Kızım Cennet, Kübra ile liseden arkadaştı. Gülşah ile de Özel Harekat'ta arkadaş oldular. Şimdi onların arkadaşlıklarını aileleri olarak bizler devam ettiriyoruz. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz" şeklinde konuştu. KIZLARI İÇİN ANI EVİ YAPTILAR
Cennet'in şehit olmasının ardından Kayseri Bünyan'daki evlerini kızları adına anı evi yapan anne Huriye ve baba Yahya Kemal Yiğit, Cennet'in botları, Özel Harekat üniforması, patlamayla parçalanan telefonu ve kızlarını şehit eden şarapnelleri vitrinde saklıyorlar.