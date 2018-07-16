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şehidi mezarı başında anıldı

ve Yurtlar Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü şehidini unutmadı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 12:20
15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
Yurdu öğrencileri ve personelleri adını taşıdığı şehidi Oğuzhan Yaşar'ın kabrini ve ailesini ziyaret etti, dualar okudu.
Erzurum ve Yurtlar Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü personeli ve 10 kişilik öğrenci ile birlikte 15 temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar'ın köyündeki kabrini ziyaret ettiler.

Şehit Oğuzhan Yaşar'ın Annesi İle Babasının 15 Temmuz programı için Ankara'ya gittikleri için gidenleri köydeki amcası ve dayısı karşıladı. Mezarı başındaki Bayrak direğine Ay Yıldızlı bayağı çektikten sonra saygı duruşunda bulundular ardından dualar okudular.

Öğrencilerden Kemal Barutçu ve Aydın, "15 Temmuz 2016 da hain kalkışma girişimine karşı canı pahasına ülkemizin, milletimizin, devletimizin geleceğini koruyan, ortaya koydukları direnişle dirilişimize vesile olan ve şehadet makamına ulaşan tüm şehitlerimizi özellikle kabri başında olduğumuz adı yurdumuza verilen Oğuzhan Yaşar şehidimizi şükran ve rahmetle anmak en azından vefamızı göstermek istedik. Buna vesile olan İl Müdürümüze ve Yurt Müdürlüğümüz personellerine teşekkür ederiz" dediler.
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15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
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