15 Temmuz'da 15 bin bayrak dağıtıldı

Demokrasi Meydanı'nda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, günün anlamına yakışır bir faaliyet yaptıklarını söyledi. 15 Temmuz'da milletin gücünün üzerinde başka bir gücün olmadığını herkesin gördüğünü ifade eden Okay, şöyle konuştu:



"Bu güzel kalabalık bizleri son derece memnun etmektedir. Burada bulunan kardeşlerimizle iki yıl önce de 30 gün boyunca nöbet tutmuştuk. Şimdi yine aynı yerde buluşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı duran bu millet her türlü övgüyü hak etmektedir. Bizler de 15 Temmuz'un yıl dönümünde bu güzel insanlarla birlikte burada olmanın mutluluğunu ayrıca yaşıyoruz. Bu sebeple Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bu ruha yakışır şekilde alanda 15 bin Türk bayrağı dağıtmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu millet için ne yapsak azdır. 15 Temmuz gecesinde bu millet kendisine hiçbir şekilde pranga vurulamayacağını göstermiştir. Hainler önce Türk adaletinin mahşerde de Allah'ın adaletinden asla kaçamayacaklar. Ben bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnet ve saygıyla anıyorum. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi karanlık bir gece daha yaşatmasın."

