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81 ilde 90 bin camide imiz için lar okundu

15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde tüm Türkiye'de imiz için lar okundu.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 00:15 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 01:59
81 ilde 90 bin camide şehitlerimiz için selalar okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen lar, bu gece Türkiye genelindeki 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi. Kocatepe Camisi'nden okunan sela, merkezi sistemle başkentteki tüm camilere ulaştırıldı.

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81 ilde 90 bin camide şehitlerimiz için selalar okundu
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