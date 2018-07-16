81 ilde milyonlar meydanlara aktı

15 Temmuz
Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Türkiye'nin 81 ilinnde milyonlaca vatandaşın katılımıyla yürüyüş ve etkinlikler gerçekleştirildi. İzmir
'de Konak Meydanı
'nda toplanan yüzbinlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile sabaha kadar demokrasi nöbetini tuttu.
FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin ikinci yıldönümünde Doğu ve Güneydoğu illeride de halk ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları doldurdu. Diyarbakır
'da binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda biraraya geldi. Diyarbakırlılar, ellerinde Türk bayrağı ile meydana çıkarak demokrasiye sahip çıktı. Vanlılar da ellerinde bayraklarla meydanlara çıkarak 15 Temmuz şehitlerini andı. Şanlıurfa
'da da vatandaşlar Türk bayraklarıyla meydanları doldurdu, milli iradeye nasıl sahip çıktıklarını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Kocaeli
'nde de yüzbinlerce kişi Milli İrade Meydanı'nda toplanarak vatan nöbetine katıldı. Türk bayrağı olarak hazırlanan dev sahnede Türkiye'nin değişik şehirlerinden gelen 251 hafız tarafından gecenin anlamına uygun kareografiler yapıldı. Etkinlikler kapsamında geceyarısından sonra ülke genelindeki 90 bin camiden sela verildi. YERDE VE GÖKTE AY YILDIZ YAN YANA
Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen 15 Temmuz etkinliklerinde havanın kararmasıyla birlikte gökte beliren hilal şeklindeki ay ile yıldızın buluşması gökyüzünde adeta Türk bayrağını oluşturdu. Türk milletinin 251 şehit vererek destan yazdığı 15 Temmuz'da gökyüzünde Türk Bayrağının simgesi olan ay ve yıldızın oluşması 15 Temmuz kutlamalarına selam durdu. Hilal şeklindeki ayın yıldızı içine alacak şekilde görüntülenmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi. ANKARA NÖBETİNİ TUTTU
15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin ikinci yıl dönümünde Ankaralılar Kızılay
Meydanı'nı doldurdu. Demokrasi nöbeti için Kızılay'a akın eden yüzbinlerce vatandaş, çalınan marşlar eşliğinde hem coştu hem de o güne ait görüntülerle duygu dolu anlar yaşadı. Mehteran takımı marşlarla halkı coşturdu. Kızılay Meydanı'na bakan çok katlı binalara da dev Türk bayrakları asıldı. Vatandaşların bir kısmı Rabia işareti yaparken bir kısmı da Bozkurt işaretiyle darbeci hainlere gözdağı verdi. Kızılay Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım
yoğun coşkuyla karşılanırken, Yıldırım konuşmasında şu mesajları verdi:Bu ülkeyi, bu bayrağı kimsenin teslim alamayacağını cümle aleme ilan ettik. Emin olun hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak, bu alçaklar hak ettikleri cezayı en ağır şekilde alıyorlar, almaya da devam edecekler. And olsun ki bu darbenin arkasında olan üst akılları da ortaya çıkaracağız ve FETÖ'nün başından da şehitlerimiz adına hesabını mutlaka soracağız" diye konuştu. Ahmet TOPAL