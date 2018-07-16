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nden 15 Temmuz açıklaması

ABD , "İki yıl önce menfur başarısız darbe girişiminde yaklaşık vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 18:39 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 02:04
ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

Sözcüsü Heather Nauert'in yazılı açıklamasında, "İki yıl önce menfur başarısız darbe girişiminde yaklaşık vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 'deki demokrasi kurumlarının yanında olduğunu vurgulayan Nauert, "Başarısız darbe girişimi, demokrasiye bir saldırıdır ve demokrasinin korunması için azim ve temel özgürlükleri korumanın gerekli olduğuna ilişkin çarpıcı bir hatırlatmadır." açıklamasını yaptı.

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ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması
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