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Başkan Erdoğan 'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada: "’in mesnetsiz şekilde gözaltına aldığı ülkemize dönüyor. Başkanımız kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti" ifadeleri kullanıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 23:36 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 02:00
Başkan Erdoğan Ebru Özkan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

TÜRKİYE'YE GELDİ

Özkan'ın avukatlarından Ömer Hamayse AA muhabirine yaptığı açıklamada, şartlı tahliye ile tutuksuz yargılanmak üzere çarşamba günü serbest bırakılan müvekkilinin, yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığını ve pasaportunun iade edildiğini belirterek, Özkan'ın bu akşam saatlerinde İstanbul'a döneceğini söyledi.

Hamayse, Özkan ile ilgili mahkemelerinde açılan dosyanın kapanacağını ve ülkeden normal çıkış yapacağını vurgulayarak, daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

11 TEMMUZ'DA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Türk vatandaşı Özkan, İsrail askeri mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere 11 Temmuz gecesi serbest bırakılmıştı.

Özkan, tutulduğu İsrail'in kuzeyindeki Natanya kenti yakınlarında bulunan HaSharon Cezaevi'nden işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri eşliğinde ayrılmıştı.

ŞARTLI TAHLİYE VERİLMİŞTİ

Ofer Askeri Mahkemesi 10 Temmuz'da yapılan duruşmada, Özkan'ın şartlı tahliyesine itiraz eden askeri savcılığın talebini reddederek şartlı tahliye kararının uygulanmasına hükmetmişti.

Özkan'ın avukatlarından Hamayse AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 bin yeni İsrail şekeli (yaklaşık 20 bin Türk lirası) kefalet, pasaportuna el konulması ve İsrail'deki ikamet mahalline en yakın polis noktasına haftada iki kez giderek imza atması şartıyla tutuksuz yargılanacak Özkan'ın esas davasının ise 29 Temmuz'da görüleceğini aktarmıştı.

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3 GÜNLÜK KUDÜS ZİYARETİNDEN DÖNERKEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da İstanbul'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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Başkan Erdoğan Ebru Özkan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
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