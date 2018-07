Biz kaybetmeyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , "Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla, bileğinin hakkıyla kazandıklarını masada diplomasi tuzaklarıyla ve hatta ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır. Şehitlerimizin kanları, gazilerimizin fedakârlığı ile kazandıklarımızı masada tehlikeye atmamakta kararlıyız" dedi. 15 Temmuz 'un ikinci yıldönümünde dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Sergi Salonu'nda 15 Temmuz ile terörle mücadele şehitlerinin yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelen ve çarpıcı mesajlar veren Erdoğan, özetle şunları kaydetti:"Şehit ve gazi sayımızla mukayese edilemeyecek kadar çok sayıda teröristi de ortadan kaldırdık. Sadece Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı, Zeytin Dalı'nda 4 bin 600'e yakın PKK ve PYD'liyi etkisiz hale getirdik. Bu yıl sınırlarımız içinde ve Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 1400'e yaklaştı. Milletimizi kalkındırmak, refahımızı arttırmak için kullanmamız gereken kaynakları terörle mücadeleye tahsis etmek zorunda kalıyoruz. Asla başaramayacakları gün gibi aşikar olduğu halde terör örgütlerinin ısrarla üzerimize salınmasının gerisindeki amaçlarından birinin de bu olduğunu biliyoruz.İşte bu kısır döngüyü kırmak için son yıllarda terörle mücadele stratejimizi değiştirdik. Artık tehdidin kapımıza dayanmasını beklemiyoruz. Sivri sineklerle uğraşmak yerine bataklığın kendisini kurutuyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden beri yaşadıklarımız bu kararımızın ne kadar doğru olduğunu gösterdi. FETÖ ihanet çetesinin de tıpkı PKK, DEAŞ, diğer terör örgütleri gibi tek hedefi ülkemizin birliği ve geleceğidir. Sahada mesafe kat ettikçe, sahada karşımızda duramayanların diplomasi, siyaset, ekonomi, psikoloji gibi yöntemlerle kurdukları tuzakları da birer birer teşhis ve teşhir ediyoruz.İnşallah bundan sonra işimiz daha kolay. Şehitlerimize manevi borcumuzu ödeyebilmek, gazilerimize layık olabilmek için artık daha fazla imkâna sahibiz. Yeni yönetim sistemimizle karar alma ve uygulama mekanizmalarımızı tıkayarak Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendirenlerin bir kozlarını daha ellerinden aldık. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaştığımızda her şey çok daha farklı hale gelecektir.15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizde ve bölgemizde bir süredir yaşadığımız olaylardan çıkardığımız dersler ışığında kendimize daha güvenli, daha güçlü, daha aydınlık bir gelecek kurmak için daha çok çalışacağız.Şunu unutmayın, bu FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri söküp atacağız. Özgürlüğümüzün kıymetini daha çok bileceğiz. Ezanlarımızı susturtmamak, bayrağımızı indirtmemek, vatanımızı korumak, devletimize sahip çıkmak için daha kararlı hareket edeceğiz.Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla, bileğinin hakkıyla kazandıklarını masada söz oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla ve hatta ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır, biz kaybetmeyeceğiz. Biz şehitlerimizin kanları, gazilerimizin fedakârlığı ve bu yola baş koymuş milyonların mücadelesi uğruna kazandıklarımızı masada tehlikeye atmamakta kararlıyız. Bunun için içerideki başarılarımızı dışarıda da tahkim edecek şekilde hareket ediyoruz.Kendi akıllarınca 15 Temmuz'u önemsizleştirmeye çalışanlar aslında örtülü olarak ülkemize ve milletimize karşı ruhlarında biriktirdikleri kibirlerini, nefretlerini dile getiriyorlar. Terörle mücadelemizi küçümseyenler de aynı ruh halindeler. Hiçbir siyasi, sosyal, ekonomik çıkar böyle bir alçaklığı mazur gösteremez.Şehitlerimizin aziz ruhlarının muazzeb edilmesine, gazilerimizin incitilmesine asla izin vermeyiz. Böyle bir davranışın içine girenler karşılarında önce bu aziz milletin bir ferdi olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak bizi bulur. Her şehit ailesi ve her gazi benim öz kardeşim mesabesindedir. Onlara yapılan her yanlışı şahsıma yapılmış sayarım.Bir daha 15 Temmuz'ların yaşanmaması için çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Dinini, milliyetini, dilini, vatanını, devletini bilmeyen her çocuk terör örgütlerinin potansiyel hedefidir. Bize kendini bilecek, elif gibi dosdoğru olacak nesiller lazım. Bunun için eğitim-öğretim konusunu önceliklerimizin en başına alıyoruz.FETÖ'NÜN15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde, dün şehitler için Beştepe Millet Camisi'nde Hatim-i Şerif okundu. Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar şehitler için dua etti. Başkan Erdoğan da şehitlerin ruhuna Al-i İmran Suresi'nin 190-194'üncü ayetlerini okudu. Hatim-i Şerif merasiminin sonunda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tüm şehitler için dua etti.BAŞKAN Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Adana 'nın kuzeyindeki Yörük vatandaşların toplanıp Ankara 'daki bir hemşehrilerini arayarak, "Gavur, Ankara'yı bombalıyor, dayanın geliyoruz" dediklerini aktardı ve şöyle dedi: "Evet milletimiz o hayran kalınası irfanıyla darbe girişiminin gerisindeki silueti işte böyle keşfetmiş ve tavrını almıştır. Bu anlayışın tarihimizde pek çok örneği mevcuttur."YAKLAŞIK bin 600 şehit yakını ve gazinin yer aldığı yemeğe Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve bakanlar da katıldı. Başkan Erdoğan yemekte, Tunceli'de terör örgütü tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz ile 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in eşi Hatice ve oğlu Ertuğrul Halisdemir ile yan yana oturdu.