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Başkan Erdoğan, Danıştay üyelikleri için isimleri belirledi

Başkan Erdoğan, Danıştay üyeliklerine Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve TayyibeKaycıoğlunu seçti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 19:39 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 19:46
Başkan Erdoğan, Danıştay üyelikleri için isimleri belirledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Danıştay Üyeliklerine atanan isimler belli oldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince, Danıştay Üyeliklerine;

- (Mülga) Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman MADAN'ı,

- (Mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat ALTUĞ'u,

- Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye FIRAT CİVELEK'i,

- (Mülga) Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe KAYCIOĞLU'nu, seçmişlerdir."
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Başkan Erdoğan, Danıştay üyelikleri için isimleri belirledi
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