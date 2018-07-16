Başkan Erdoğan, Danıştay üyelikleri için isimleri belirledi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Danıştay Üyeliklerine atanan isimler belli oldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince, Danıştay Üyeliklerine;- (Mülga) Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman MADAN'ı,- (Mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat ALTUĞ'u,- Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye FIRAT CİVELEK'i,- (Mülga) Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe KAYCIOĞLU'nu, seçmişlerdir."