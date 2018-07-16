FETÖ’nün trolü paketlendi

Darbe girişiminden sonra yurtdışına kaçan FETÖ
'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna
'da gözaltına alınarak yurda getirildi.
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçan örgütün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan'ı, takibe alan Türkiye, Ukrayna yerel mercileri ile yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. FETÖ'cü İnan'ın örgüt adına Türkiye'de yürüttüğü faaliyetlerle ilgili deliller Ukrayna adli makamlarına sunuldu. Ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan İnan, dün öğleden sonra Ukrayna'dan yurda getirildi. ARANIYORDU
Darbe girişimi öncesinde kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüten İnan'ın, Pensilvanya'nın talimatlarıyla önemli siyasi şahsiyetlerle devlet yöneticilerini itibarsızlaştırıcı yayınlar yaptığı öğrenildi. Oluşturduğu farklı müstear isimlerle özellikle İzmir'de faaliyet yürüten İnan, İzmir 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyordu.