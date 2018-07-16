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’nün trolü paketlendi

’nün sosyal medya uzmanı , ’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Türkiye’ye getirildi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018
FETÖ’nün trolü paketlendi
Darbe girişiminden sonra yurtdışına kaçan 'nün sosyal medya uzmanlarından 'da gözaltına alınarak yurda getirildi.
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçan örgütün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan'ı, takibe alan Türkiye, Ukrayna yerel mercileri ile yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. FETÖ'cü İnan'ın örgüt adına Türkiye'de yürüttüğü faaliyetlerle ilgili deliller Ukrayna adli makamlarına sunuldu. Ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan İnan, dün öğleden sonra Ukrayna'dan yurda getirildi.

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Darbe girişimi öncesinde kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüten İnan'ın, Pensilvanya'nın talimatlarıyla önemli siyasi şahsiyetlerle devlet yöneticilerini itibarsızlaştırıcı yayınlar yaptığı öğrenildi. Oluşturduğu farklı müstear isimlerle özellikle İzmir'de faaliyet yürüten İnan, İzmir 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyordu.
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FETÖ’nün trolü paketlendi
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