İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

FETÖ mensuplarının İzmir 'deki "askeri casusluk" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada 93 sanığın yargılanmasına devam edildi İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık eski polis memuru Serkan Çiftçi, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, iradesi dışında ByLock 'server'ına bağlandığını ve yönlendirildiğini savundu. ByLock kullandığına ilişkin suçlama nedeniyle tutuklu bulunduğunu ileri süren Çiftçi, tahliyesini istedi.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

Tutuklu sanık eski İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Çil, ByLock değerlendirme tutanağında çelişkiler olduğunu, bu programı kullanmadığını iddia etti.

Çil, 28 aydan beri tutuklu bulunduğu için kendisinin ve ailesinin mağdur olduğunu belirterek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Tutuklu sanık eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, bu davada yargılananlar arasında "en kıdemli" olduğunu, 15 yıl İzmir'de görev yaptığını, çalıştığı dönemde farklı terör örgütleriyle mücadele ettiğini, istihbarat çalışmaları yürüttüğünü, polise verilen yetkiye dayanarak "önleme dinlemesi" yaptığını öne sürerek, daha sonraki dönemde de istihbarattan sorumlu emniyet genel müdür yardımcılığı görevini icra ettiğini dile getirdi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Okan, terör ve istihbarattan sorumlu olduğu bir dönemde farklı evraklarda imzasının olmasından dolayı yargılandığını kaydederek İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde de başka bir dosyasının olduğunu, oradaki dosyanın bu dava dosyasıyla birleştirilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Temmuz Çarşamba gününe erteledi.