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, 'cü 'ı Ukrayna'dan 'ye getirdi

, darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan 'nün sosyal medya uzmanlarından 'ı Ukrayna'dan 'ye getirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 18:25 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 02:04
MİT, FETÖ'cü Yusuf İnan'ı Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanlığı, darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sosyal medya uzmanlarından 'ı Ukrayna'dan 'ye getirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 12 Temmuz'da iki farklı ülkeden getirdiği FETÖ mensuplarını Türk adaletine teslim eden MİT, benzer bir çalışmaya daha imza attı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan örgütün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, MİT tarafından bugün öğleden sonra Ukrayna'dan yurda getirildi.

Darbe girişimi öncesinde kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yürüten İnan'ın, Pensilvanya'nın talimatlarıyla önemli siyasi şahsiyetler ile devlet yöneticilerini itibarsızlaştırıcı yayınlar yaptığı öğrenildi.

Oluşturduğu farklı müstear isimlerle özellikle İzmir'de faaliyet yürüten İnan, İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyordu.

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MİT, FETÖ'cü Yusuf İnan'ı Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdi
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