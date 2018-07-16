Prof. Dr. Sadrettin Pençe: 15 Temmuz bizim yeni Çanakkale'mizdir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nce Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin akamete uğratılmasının 2. yılında "15 Temmuz öncesi ve sonrası, 15 Temmuz ve sağlık çalışanları" konulu panel düzenlendi.

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Selçuk Lokman Konferans Salonu'ndaki panele, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve üniversite personeli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde, 15 Temmuz gecesi fotoğraflarından oluşan sergi de açıldı.

Burada konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, 15 Temmuz'da demokrasiye darbe yapmak amacıyla bir kalkışma yaşandığını hatırlatarak, "Darbeci grubun amacı, demokratik olmayan yollarla ülke yönetimini ele geçirmek ve ülkemizle ilgili karanlık planları olan bir kesimi oldubitti ile başa geçirmekti. Üzerimizde hain emelleri olan Batılı devletlerin maşası olan yapılanmalar, ülkemizde kaos ve kargaşa ortamı oluşturmaya çalıştı." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi canı pahasına tankın önüne çıkan kahramanları unutmayacaklarını vurgulayan Pençe, konuşmasına şöyle tamamladı:

"Türk milleti 21. yüzyılda bir destan yazdı. Bütün dünyaya millet olmanın ne demek olduğunu öğrettiğimiz bu destan, vatanı darbecilere bırakmayan bir milletin, kitaplara sığmayacak hikayesidir. Bizim milletimizin karakteri, gerçekten erdemlerle donatılmıştır. Bu erdemlerden biri de yeri geldiğinde vatanını korumak için canından vazgeçmeyi göze alabilmektir.

Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin içte ve dışta bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz diken hain çetelerin bir temmuz gecesinde yapmaya çalıştığı kalkışma, sokaklara dökülen genç, yaşlı, kadın, erkek milyonların bastırdığı bir destandır. 15 Temmuz; tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi ailesinden helallik alarak çıktığı yoldan bir daha geri dönmeyi düşünmeyenlerin destanıdır."

Panelde konuşan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit ise, "demokrasi nöbeti" ifadesinin toplumsal direnci ve hareketi karşılamadığını, "vatan nöbeti" ifadesinin daha doğru olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Pençe Yiyit'e plaket takdim etti.