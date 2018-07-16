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Son Dakika: 'deki muhalifler harekete geçmişti... Parti sözcüsü 'dan ilk açıklama geldi

Son dakika haberi... Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , CHP'nin a gidip gitmeyeceğine ilişkin "Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması tüzük emridir. Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanmayacağı, toplanamayacağı yönünde. Parti tabanının önemli bir bölümü şu anda Olağanüstü Kurultayın doğru olmadığını  uygun bir zamanlama olmadığını ifade ediyor. Kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok" dedi. CHP'deki Kılıçdaroğlu muhalifleri bugün resmen harekete geçmiş ve olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlamışlardı...

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 15:37 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 15:43
Son Dakika: CHP'deki muhalifler harekete geçmişti... Parti sözcüsü Bülent Tezcan'dan ilk açıklama geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 'ın MYK Toplantısının gündemine ilişkin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"KURULTAY DELEGELERİNİN İMZA VERME KONUSUNDA GÜÇLÜ BİR İRADESİ YOK"

CHP'nin a gidip gitmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Tezcan, "Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması tüzük emridir. Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanmayacağı, toplanamayacağı yönünde. Parti tabanının önemli bir bölümü şu anda Olağanüstü Kurultayın doğru olmadığını uygun bir zamanlama olmadığını ifade ediyor. Kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok. Olağanüstü Kurultay isteyen arkadaşlar da var bunları 15 gün içinde görürüz yeterince sayıya ulaşıp ulaşmadığını. İmzaya teşvik için sayılar söylenebilir. Sonuçta 15 gün sonra tablo ortadadır. 81 ilin durumunu biz de biliyoruz takip ediyoruz. Böyle bir sayının toplanmayacağı gözüküyor. Tüzüğün dışında adım atmadık, atmayız" diye konuştu.

Son Dakika: CHP'de kurultay krizi büyüyor

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Son Dakika: CHP'deki muhalifler harekete geçmişti... Parti sözcüsü Bülent Tezcan'dan ilk açıklama geldi
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