Son Dakika: CHP'deki muhalifler harekete geçmişti... Parti sözcüsü Bülent Tezcan'dan ilk açıklama geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın MYK Toplantısının gündemine ilişkin CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"KURULTAY DELEGELERİNİN İMZA VERME KONUSUNDA GÜÇLÜ BİR İRADESİ YOK"

CHP'nin Olağanüstü Kurultaya gidip gitmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Tezcan, "Tüzükteki hüküm bellidir. Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması tüzük emridir. Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanmayacağı, toplanamayacağı yönünde. Parti tabanının önemli bir bölümü şu anda Olağanüstü Kurultayın doğru olmadığını uygun bir zamanlama olmadığını ifade ediyor. Kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok. Olağanüstü Kurultay isteyen arkadaşlar da var bunları 15 gün içinde görürüz yeterince sayıya ulaşıp ulaşmadığını. İmzaya teşvik için sayılar söylenebilir. Sonuçta 15 gün sonra tablo ortadadır. 81 ilin durumunu biz de biliyoruz takip ediyoruz. Böyle bir sayının toplanmayacağı gözüküyor. Tüzüğün dışında adım atmadık, atmayız" diye konuştu.