Son dakika haber: Adnan Oktar'ın tüm sapıklıkları ortaya çıkıyor! İğrenç ifadeler...

Son dakika haber... Geçtiğimiz günlerde villasına yapılan operasyondan kaçarken Sarıyer'de polis ekipleri tarafından kedicik Didem Ürer ile kıskıvrak yakalanan Adnan Oktar örgütü ile ilgili iğrenç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Operasyon sırasında yanında yakalanan bakımsız ve yaşlı kadın merak konusu olmuş sonradan gözde kediciklerinden Didem Ürer olduğu ortaya çıkmıştı. Makyajsız halini gören vatandaşlar sosyal medya üzerinden suçlamalara 'Avratta sahtecilik'te eklesin diyerek espiri konusu yapmıştı.

SAPIK VE İĞRENÇ DETAYLAR

Gün geçtikçe derinleşen operasyonun detayları bir bir günyüzene çıkmaya devam ediyor. Küçük çocuklara bile cinsel istismarda bulunan örgütte, Adnan Oktar'ın dediklerini yapmayan kızlara ceza verilip, 24 saatte 20 erkeğin tecavüz ettiği belirtilmişti. Kadınları birer cinsel obje olarak gören örgüt üyeleri sapıklık ve iğrençlikle bir çok kişiye tecavüz etmiş. İşte Adnan Oktar'ın örgütüyle ilgili son dakika detaylar...