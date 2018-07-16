Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haber: Adnan Oktar'ın tüm sapıklıkları ortaya çıkıyor! İğrenç ifadeler...

haber: 'ın tüm sapıklıkları ortaya çıkıyor! İğrenç ifadeler...

haber.. örgütüyle ilgili gün geçtikte iğrenç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı yerlere yapılan operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar ve çetesi iğrençlikte ve sapıklıkta sınır tanımamış. Daha önce ortaya çıkan ifadelerde Adnan Oktar'a karşı gelen kızlara cinsel istismarda bulunulduğu belirtilmiş ve 24 saat boyunca en az 20 erkeğin yaptığı ortaya çıkmıştı. Son çıkan detaylara göre örgüt içerisinde devasa paraların dönmesi çatlaklara ve çatışmalara dönüşmüş, bazı kişiler silahlı çatışmaya girmiş. Diğer iğrenç bir detay ise örgüte kazandırılan kızların ortak özelliklerinin güzel, genç, eğitimli ve maddi durumu iyi olan bir aileye sahip olmaları olduğu ortaya çıktı. İşte Adnan Oktar ve ile ilgili son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 09:51
Son dakika haber: Adnan Oktar'ın tüm sapıklıkları ortaya çıkıyor! İğrenç ifadeler...

haber... Geçtiğimiz günlerde villasına yapılan operasyondan kaçarken Sarıyer'de polis ekipleri tarafından kedicik Didem Ürer ile kıskıvrak yakalanan örgütü ile ilgili iğrenç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Operasyon sırasında yanında yakalanan bakımsız ve yaşlı kadın merak konusu olmuş sonradan gözde inden Didem Ürer olduğu ortaya çıkmıştı. Makyajsız halini gören vatandaşlar sosyal medya üzerinden suçlamalara 'Avratta sahtecilik'te eklesin diyerek espiri konusu yapmıştı.

SAPIK VE İĞRENÇ DETAYLAR

Gün geçtikçe derinleşen operasyonun detayları bir bir günyüzene çıkmaya devam ediyor. Küçük çocuklara bile cinsel istismarda bulunan örgütte, Adnan Oktar'ın dediklerini yapmayan kızlara ceza verilip, 24 saatte 20 erkeğin tecavüz ettiği belirtilmişti. Kadınları birer cinsel obje olarak gören örgüt üyeleri sapıklık ve iğrençlikle bir çok kişiye tecavüz etmiş. İşte Adnan Oktar'ın örgütüyle ilgili son dakika detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: Adnan Oktar'ın tüm sapıklıkları ortaya çıkıyor! İğrenç ifadeler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN