Son dakika haber: Merakla beklenen bedelli askerlikte yaş ve fiyat netleşiyor! Bedelli ne zaman çıkıyor?

Son dakika haber... Bedelli askerlik ile ilgili flaş gelişme az önce yaşandı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bedelli askerlik ile yaş ve fiyat aralığı kulislerde ön plana çıkmaya başladı. A Haber muhabiri Erdinç Özyılmaz'ın aktardığı bilgilere göre kulislerde bedelli askerlik görüşmeleri yapılıyor. 24 Haziran seçimlerinden sonra en çok merak edilen konuların başında bedelli askerlik geliyor. Peki bedelli askerlik ne zaman çıkacak ve yaş kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? sorularının cevabını haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 16.7.2018 14:48Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 14:51
Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca kişinin merakla ve heyecanla beklediği bedelli askerlik yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bedelli askerlik için fiyat ve yaş olayı en çok merak edilen konuların başında geliyor.