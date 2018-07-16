Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Oktar Babuna sağlık kontrolünden geçirildi

Son dakika: sağlık kontrolünden geçirildi

Son dakika haberi! İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, ve grubuna yönelik düzenlediği operasyon kapsamında 'nın da arasında bulunduğu 45 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 15:21
Son dakika: Oktar Babuna sağlık kontrolünden geçirildi

Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan şüpheliler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet binasına getirildi.

Aralarında 'nın da bulunduğu 6'sı erkek, 10 kadın şüpheli sağlık kontrollerinden geçirildi. Polis ekiplerinin Babuna ve diğer erkeklerin başını eğerek emniyete götürdüğü görüldü. Aynı hastanede aralıklarla gün içinde toplam 45 şüphelinin sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tekrar emniyete getirildi.

İşte Adnan Oktar'ın stüdyo olarak kullandığı villa ve içinden fotoğraflar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Oktar Babuna sağlık kontrolünden geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN