Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: TBMM'den ilk yasa teklifi! OHAL konusunda yeni gelişme!

Son dakika: 'den ilk yasa teklifi! konusunda yeni gelişme!

Son dakika haberi: 'den ilk yasa teklifi geldi. Yapılan teklifte, uygulaması yerine geçecek düzenlemeler yer alıyor. Son dakika haberi! OHAL sonrası için yeni düzenlemeye ilişkin teklif Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Valiler kamu düzeni bozulduğu hallerde bazı yerlere giriş çıkışı 15 gün yasaklayacak.

Giriş Tarihi: 16.7.2018 16:35 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 16:36
Son dakika: TBMM'den ilk yasa teklifi! OHAL konusunda yeni gelişme!

Genel Kurulunda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının üyelerinin isimleri belirlendi.

Buna göre, TBMM Başkanvekilliğine Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Ankara Milletvekili Levent Gök, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve HDP Mardin Mithat Sancar seçildi.

TBMM KATİP ÜYELERİ

TBMM Katip üyeliklerine AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok getirildi.

TBMM İdare amirliklerine ise AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz seçildi.

Ardından ihtisas komisyonlarının üyelerinin isimleri belirlendi. Komisyon üyelerine başarılar dileyen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, komisyonların bugün ilk toplantılarını yapacağını ve görev dağılımını gerçekleştireceğini ifade etti.

TBMM'DE İLK YASA TEKLİFİ

TBMM'den ilk yasa teklifi geldi. Yapılan teklifte, uygulaması yerine geçecek düzenlemeler yer alıyor

Yıldırım, birleşimi yarın saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Son dakika: HSK'dan yeni atamalar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: TBMM'den ilk yasa teklifi! OHAL konusunda yeni gelişme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN