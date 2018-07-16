Tarihi zirve sonrası liderlerden flaş açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le düzenleyeceği zirve için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye geldi. Trump, zirve öncesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi. Niinistö ile kahvaltıya katılan Trump, ev sahipliğinden dolayı Niinistö'ye teşekkür ederek Putin'le yapacağı zirvenin iyi geçeceğini söyledi. Donald Trump ve eşi Melania Trump, kahvaltıdan sonra kaldıkları otele döndü. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Trump-Putin zirvesi sona erdi.

LİDERLERDEN AÇIKLAMA:

PUTİN: TRUMP İLE BİRBİRİMİZİ ANLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Putin, görüşmelerde nükleer silahların kısıtlanması konusunun da ele alındığını söyledi.

Putin,"Teröre karşı ortak çalışmanın önemini vurguladık. Suriye konusunda gelişmeleri değerlendirdik. Hem Rusya hem ABD ordusu etkili bir iletişim kanallarını açması gerekiyor. İran'la nükleer anlaşmadan çekilmeyi de konuştuk. ABD, İran'la nükleer anlaşma konusundaki pozisyonumuzu biliyor. Rusya asla ABD seçimlerine müdahale etmemiştir Bu konuda herhangi bir spesifik materiyal varsa ortak olarak incelemeye hazırız.Başkan Trump'la birbirimizi anladığımızı düşünüyorum." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin iki ülkenin ilişkilerinin iyileşmesinde ilk adım olduğunu belirtti.

TRUMP: YAPICI VE AKICI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

Trump, "Yapıcı ve akıcı görüşme gerçekletirdik. Bir çok konuda açık ve derin konuşma yaptık. Ülkelerimiz arasınadki anlaşmazlıklar iyi biliniyor. Bunları detaylı olarak görüşyük. İşbirliği yapmanın ve ortak çıkarlar doğrultusunda ilerlemenin yolunun bulunması gerkiyor. İşbirliğinin faydalarını da gördük. Soğuk savaşımn gerginliğinde bile bu gündne farklı bir dünya vardı. İlişkilerimiz şu ankinden kötü olmamıştı. 4 saatte bunu çözdük."diye konuştu.

TRUMP: GÜÇLÜ DİYALOĞUN İLK ADIMINI ATTIK

Trump, "Rusya ile yapıcı diyalog diğer diyalokları beraberinde getirecektir. ABD seçimlerine müdahale konusunu doğrudan sordum. Küresel terör belası konusunda işbirliği sürdürülmeli. İran'ın terörle mücadelerden başarıdan fayda sağlamasına da izin vermeyeceğimi söyledim. Parlak gelecek için daha güçlü diyaloğun ilk adımını attık."şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye krizi karmaşık. İki ülkenin işbirliği yüzbinlerce insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip" dedi.

Trump, "Putin'e iyi bir rakibim dedim. Putin için rakibim derken kompliman yaptım" dedi.

Putin, "Petrol ve doğalgaz alımında ABD'de büyük güç. Hiçbirimiz fiyat laerın düşmasini istemniyoruz. Belli bir fiyatın ötesinde karlılık ortadan kalkıyor. Doğalgaz üretmenin anlamı kalmıyor." şeklinde konuştu.

Trump,"İki ülkenin iş birliği yüz binlerce insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip." dedi.

TRUMP: SEÇİMDE KARA BULUT YOK

Trump, "ABD'nin aptalca davrandığını düşünüyorum. Ben göreve gelmeden bu diyaloğun açılması gerekiyordu. Artık bir aradayız. Muhteşem şeyler yapacağız. Geçmişte her iki tarafta hatalar yaptı. Rusya ile diyaloğumuzu çok daha önce sağlamalıydık. Rusya ile işbirliği diye bir şey yoktu. Seçimde karbulut yok. Hillary Clinton'u kolayca yendim" diye konuştu.

PUTİN: ABD SEÇİMİNE MÜDAHALE ETTİĞİMİZ İDDASI SAÇMALIK

Putin, "ABD seçimine müdahale ettiğimiz iddiası saçmalaık. Doğrudan siyasi çıkar ekseninde hareket etmememiz gerekiyor. Bir gerçek gösterir misiniz Rusya'nın müdahalesdsini ortaya koyan. Bu saçmalaık." dedi.

TRUMP: SURİYE'YE İNSANİ YARDIM İÇİN İKİMİZ DE İSTEKLİYİZ

Trump, "İsrail ile çok uzun zamandır dostuz. Suriye konusunda bir şeyler yapammız gerektiği konusunda aynı fikirdeyiz. Ortak çalışmamız gerçekleşecektir. DAEŞ'in ortadan kaldırılması konusunda atılan adımları gördüğünüzde Rusya bize bazı konularda yardımcı oldu. Bu insanlar korkunç şeyler yaşadılar.Suriye halkına tekrar yardım edebilirsek gerçekten temelimzi insani yarddımdı, hek ikimizde yapacağız" dedi.

Putin, "Suriye'deki insani yardımı görüştük. Çabalarımızı arttıracağız. Askeri kargo uçağımız ile yardımların dağıtılması için çabalıyoruz. " dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-AB ilişkilerinin zayıfladığı ve Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin soruşturmanın yoğunlaştığı bir dönemde özel bir zirvede Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi.