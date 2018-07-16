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’da 87 kaçak şahıs yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Çaldıran ve Başkale ilçelerinde 87 kaçak şahıs yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 16.7.2018 11:07
Van’da 87 kaçak şahıs yakalandı
Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'nde şüpheli şahıslara ait evde ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada, 32 şahıs yakalanırken, olayla ilgili olarak 2 organizatör ise gözaltına alındı.

Çaldıran ilçesinde devam eden çalışmalar sonucunda da 48 kaçak şahıs daha yakalandı. Başkale ilçesinde de 7 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 87 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

Olaylarla ilgili olarak 3 organizatör yakalanarak gözaltına alınırken, yabancı uyruklu kaçak şahıslar ise ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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