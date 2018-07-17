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Ankesör davasında ilginç karar

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018
Ankesör davasında ilginç karar
YUNUS Emre S. isimli subay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ'nün mahrem imamlarıyla görüştüğü iddiasıyla iddianame düzenlendi. Bir itirafçı da Emre S.'nin örgüte ait yurtlarda sohbetlere katıldığı yönünde beyanda bulundu. Diyarbakır 4. 'nde savcısı, sanığa örgüt üyeliği suçu kapsamında ceza verilmesini talep etti. Fakat mahkeme, sanığın farklı tarihlerde 3 kez ardışık şekilde diğer asker şahıslarla birlikte arandığının tespit edilmesine rağmen "Görüşmelerde ne konuşulduğu tespit edilememeştir" diyerek beraat kararı verdi.
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Ankesör davasında ilginç karar
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