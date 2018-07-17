Ankesör davasında ilginç karar

YUNUS Emre S. isimli subay hakkında Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ'nün mahrem imamlarıyla görüştüğü iddiasıyla iddianame düzenlendi. Bir itirafçı da Emre S.'nin örgüte ait yurtlarda sohbetlere katıldığı yönünde beyanda bulundu. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde savcısı, sanığa örgüt üyeliği suçu kapsamında ceza verilmesini talep etti. Fakat mahkeme, sanığın farklı tarihlerde 3 kez ardışık şekilde diğer asker şahıslarla birlikte arandığının tespit edilmesine rağmen "Görüşmelerde ne konuşulduğu tespit edilememeştir" diyerek beraat kararı verdi.