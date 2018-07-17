Bakan Hulusi Akar, komuta kademesi ile Anıtkabir’de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, TSK'nın yeni komuta kademesiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Akar ve komutanlar, Aslanlı Yol'da yürüyerek mozoleye çıktı. Akar'ın, üzerinde "Milli Savunma Bakanlığı
" yazılı çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Mozoleye çıkan merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Bakan Akar, dün ayrıca Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte TBMM Başkanı seçilen Binali Yıldırım
'a tebrik ziyaretinde bulundu.