Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştaya 4 üye seçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlu'nu Danıştay üyeliklerine seçti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Danıştay üyeliklerine seçim yaptı.

Buna göre, Danıştay üyeliklerine, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Madan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat Altuğ, Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye Fırat Civelek ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe Kaycıoğlu seçildi.

Abdurrahman Madan kimdir?

1973 yılında Oğuzlar/Çorum'da doğdu. Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde 1995 yılında tamamladı. 2004 yılında Boston Üniversitesinde (ABD) "Financial Economics" alanında yüksek lisans programını bitirdi. Uluslararası Para Fonu (IMF)'nda "Financial Programming and Policies" (2007) ve ABD Duke Üniversitesi'nde

"Tax Analysis and Revenue Forecasting" (2008) eğitimlerini aldı.

1996 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak girdiği Maliye Bakanlığında 1999-2012 yılları arasında sırasıyla; Maliye Müfettişi, Ankara Defterdar Yardımcısı ve Vergi Dairesi Başkanı, Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı ve Maliye Başmüfettişi, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2012 – 2016 döneminde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş olup, 01.11.2016 tarihinden itibaren Maliye Müsteşar Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Ayrıca İller Bankası AŞ'de Denetim Kurulu Üyesidir.