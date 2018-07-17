DBP'li eski başkanlara ve HDP'li yöneticilere hapis cezası

Tutuklu yakınlarının ve 25 avukatın katıldığı duruşmaya, kimlik tespitlerinin ardından başlandı.
Mahkeme başkanı, sanıklara atfedilen suçları okudu.
Sanıklar yaklaşık 3 saat süren savunmalarında, kendilerine yönelik suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, terör örgütüyle ilişkileri bulunmadığını iddia etti.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Zeynel Taş'a 11 yıl 10 ay, İsmail Arslan'a 8 yıl 3 ay, eski 11 Nisan Belediye Başkanı İbrahim Halil Parıldar'a 7 yıl 6 ay, İzettin Akıl'a 9 yıl 10 ay, Bazo Yılmaz'a 9 yıl, Halit Yıldıztekin'e 11 yıl 7 ay, Adnan Etli'ye 9 yıl, Asuman Yaman'a 8 yıl 6 ay, Gülay Koca Öztürkoğlu'na 7 yıl 6 ay, Şefika Kandal'a 7 yıl 6 ay, Mustafa Altun'a 7 yıl 6 ay, İbrahim Aykaş'a 7 yıl 6 ay, Mukri Vakar'a 8 yıl 3 ay, Hüseyin Yılmaz'a 6 yıl, Murat Sönmez'e 5 yıl 4 ay, Cengiz Çakır'a 1 yıl 6 ay 22 gün ve Şevket Çimen'e 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Sanıklardan Sinan Burun, Cemo Tuysüz, Fatma Doğan, Hizni Kılıç ve İzettin Gök'ün dosyalarını ayıran mahkeme heyeti, tutukluların tutukluluk halinin devamına karar verdi, tutuksuz sanıklara da yurt dışına çıkış yasağı getirdi.
Şanlıurfa'da, 12 Aralık 2016'da düzenlenen terör operasyonunda 22 kişi gözaltına alınmıştı.