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Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ polisinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 14 bin 540 paket sigara, içki ve çay ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 14:28
Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada gümrük kaçağı içki, çay ve sigara getirip satan şahıslar tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ merkezli , ve Mardin' de şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise kaçak 14 bin 540 paket sigara, 46 adet içki, 12 paket çay ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
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