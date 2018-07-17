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Erdoğan Trump ile ’i konuştu

SELVA ÜNAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018
Erdoğan Trump ile Menbiç’i konuştu
Cumhurbaşkanı dün Başkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede, Brüksel'deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider 'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Federasyonu Başkanı 'in Helsinki'de yapacakları görüşmenin önemine işaret ederek başarı dileklerini ifade etti. Görüşmede, konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulandı. - ABD arasındaki FETÖ'nün iadesi ve Rahip Brunson davası gibi adli konulara da değinilen telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili işbirliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit ettiler.

ABD TÜRKİYE'YE PATRİOT SATMAK İSTİYOR
ABD 'nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow, Türkiye'nin hâlihazırda Rusya ile anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olarak, ülkeye satmak istedikleri Patriot hava sistemleri konusunda müzakerenin yürütüldüğünü açıkladı. Reuters'in haberine göre Kaidanow, Türkiye ile müzakere halinde olduklarını kaydederek, "Türklere Patriot konusunda neler yapabileceğimizi anlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YPG'NİN MENBİÇ'TEN ÇEKİLDİĞİ HABERLERİ ABARTILI"
Ankara, terör örgütü 'nin Suriye'nin Menbiç şehrinden çekildiğine dair iddialara sert tepki gösterdi. Türkiye ile ABD arasında Menbiç'te anlaşılan devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilmenin sürdüğünü belirten DIşişleri Bakanlığı kaynakları, "/ YPG'nin Menbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz. Süreç halen devam ediyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Menbiç'ten bu aşamada PYD/ YPG'nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. Türkiye ve ABD'nin Menbiç konusundaki anlaşmaya göre, terör örgütü YPG Menbiç'ten çekildikten sonra iki ülke bölgede istikrar ve güvenliği sağlayacak ve yönetim yerel halka devredilecek.
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Erdoğan Trump ile Menbiç’i konuştu
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