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’nün astsubaylardan sorumlu mahrem imamına 10 yıl hapis

’de / soruşturması kapsamında örgütün astsubaylardan sorumlu kişisi olduğunu, emrinde bulunan öğretmenler aracılığıyla üstten gelen emirleri bu kişilere ilettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 14:51
FETÖ’nün astsubaylardan sorumlu mahrem imamına 10 yıl hapis
4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık S.K. ile avukatı hazır bulundu.

Savcılık iddianamesinde sanık S.K., Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında, örgüt mensubu mahrem imamların ankesörlü hatlardan ardışık arama yapıldığının tespit edildiği, örgütün astsubaylardan sorumlu kişisi olduğunu, emrinde bulunan öğretmenler aracılığıyla üstten gelen emirleri bu kişilere ilettiği iddiasıyla cezalandırılması talep edildi.

Üzerine atılı suçlamaları inkar eden ihraç öğretmen sanık S.K. "Aile bütünlüğüm dağılmak üzere, yeniden aile birliğimi düzene sokmak istiyorum. İkiz kızlarım psikolojik olarak çok kötü durumdalar. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.K.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 10 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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FETÖ’nün astsubaylardan sorumlu mahrem imamına 10 yıl hapis
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