Hainlerin sevinci! Bakın o gece neler konuşmuşlar

15 Temmuz 2016 gecesi dönemin Kara Havacılık Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Şahin ile dönemin İzmir 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Murat Dağlı arasında geçen konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı.

"SÜPERSİNİZ"

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre görüşme, dönemin Kara Havacılık Kurmay Başkanı Yarbay Mehmet Şahin ile dönemin İzmir 3. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Murat Dağlı arasında geçiyor. Şahin, Cumhurbaşkanına Suikast Timini taşıyan helikopter pilotu Dağlı'ya "Komutanım süpersiniz Ankara'da faaliyet başladı. Planlandığı gibi devam ediyor şu anda, jetler de kalktı" diyor. Dağlı ise "Hadi maşallah, hadi maşallah" yanıtını veriyor.