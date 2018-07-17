Kaçmaya çalışırken yakalandılar! Van’da bu kez Alfa göz açtırmadı!

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında uygulama noktasını farkederek Akın köyü yolundan kaçmaya çalışan 65 plaka sayılı Nissan marka araç köy yolunda durduruldu.

14 KİLO EROİN, 2 GÖZALTI

Durdurulan Alfa isimli narkotik dedektör köpeğinin araca tepki vermesi üzerine yapılan aramada aracın yedek lastiğine gizlenmiş vaziyette 40 paket halinde toplam 14 kilo 284 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda, araçta bulunan İ. S. ve F. S. isimli 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MÜCADELEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Van Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği öğrenildi.