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Kaçmaya çalışırken yakalandılar! Van’da bu kez Alfa göz açtırmadı!

Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kaçmak üzereyken durdurulan araçta dedektör köpeği Alfa’nın yaptığı aramada 40 paket halinde toplam 14 kilo 284 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 12:31
Kaçmaya çalışırken yakalandılar! Van’da bu kez Alfa göz açtırmadı!

i Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında uygulama noktasını farkederek Akın köyü yolundan kaçmaya çalışan 65 plaka sayılı Nissan marka araç köy yolunda durduruldu.

14 KİLO EROİN, 2 GÖZALTI

Durdurulan Alfa isimli narkotik dedektör köpeğinin araca tepki vermesi üzerine yapılan aramada aracın yedek lastiğine gizlenmiş vaziyette 40 paket halinde toplam 14 kilo 284 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda, araçta bulunan İ. S. ve F. S. isimli 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MÜCADELEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Van Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği öğrenildi.

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Kaçmaya çalışırken yakalandılar! Van’da bu kez Alfa göz açtırmadı!
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