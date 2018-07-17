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Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz'da ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında gözaltında bulunan 187 kişinin ifadeleri dünden beri alınmaya devam ediyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 22:05 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 22:14
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

OKTAR, 3 AVUKATLA BİRLİKTE SABAHTAN BERİ İFADE VERİYOR
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde 'ın ifadesini almaya başladı.Polis ekipleri, Oktar'ın ifadesi sırasında 3 avukatın hazır bulunduğunu, ifadeye sırayla eşlik ettiklerini belirtti.

OKTAR: AKIL SAĞLIĞIM 'YERİNDE'
Yaklaşık 13 saattir devam eden ifadesinde Oktar'ın, kendilerini dini bir grup olarak tanımladığı öğrenilirken, hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öne sürüldü. Polis ekiplerinin Oktar'a akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili sorduğu soruya ise 'Yerinde' şeklinde cevap verdiği iddia edildi.

ŞİKAYETÇİ OLANLARIN SAYISI 200'E YAKLAŞTI
Adnan Oktar ve grubuna yönelik devam eden soruşturma kapsamında emniyet kaynakları, Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan, Avusturya ve Türkiye genelinde bulunan mağdurların sayısının 200'e yaklaştığını ileri sürdü.

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Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
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