Son dakika: FETÖ sanığı öğrenci 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan Selda Y., Anamur Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık Selda Y., savunmasında FETÖ/PDY örgütüyle herhangi bir bağının bulunmadığını iddia etti. Bulunduğu yerin merkezi bir yer olduğunu ve bu yüzden Bank Asya'ya hesap açtırdığını belirten Selda Y., "Birde faiz almıyordu. Bende hassasiyet olduğu için hesap açtırdım. Biz, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarımızı sattık Bank Asya'ya 2015 yılının Ocak ayında 24 bin lira para yatırdık. Bu para bizim geçim kaynağımız. Daha sonra bu parayı bankanın örgütle bağlantılı olduğunu öğrenince çektim. 1 yıldır tutukluyum ve tahliyemi istiyorum. İddianamede suç tarihi 2017 yılı görünüyor. Ama ben o tarihte Kastamonu'da hiç bulunmadım. Çoğu beyanın iftira ve üzerime suç atılmak istendiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kendilerinin çoban olduğunu ve geçimlerini de bu sayede sağladıklarını anlatan Selda Y., "Biz, çobanız. Bir hayvanımıza zarar geldiğinde canımız sızlar. Böyle bir durumda insanlara zarar veren bir örgütün içinde bulunamayız. İftiradır. Mağdur olduk, tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun devamına karar verdi.



