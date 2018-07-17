Son dakika: FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon

Sivas merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 7 asker gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları belirlenen askeri personele yönelik operasyon başlatıldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Samsun, Ankara, Bingöl, Yozgat, Siirt ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 üsteğmen ve 6 astsubay yakalandı.
Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.