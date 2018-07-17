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Son dakika: 'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon

Son dakika haberi! Sivas merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 1 üsteğmen ve 6 astsubay yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 10:33
Son dakika: FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon

Sivas merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 7 asker gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları belirlenen askeri personele yönelik operasyon başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Samsun, , Bingöl, Yozgat, ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 üsteğmen ve 6 astsubay yakalandı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Son dakika: FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon
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