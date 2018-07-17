Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Son dakika: 'nün 'daki kripto yapılanmasına operasyon

Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (/), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki () kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 23'e yükseldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 11:59
Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca 'nün 'daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından geçen hafta Tekirdağ merkezli 15 ilde yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında emekli kurmay albay, yarbay, 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve muvazzaf 15 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3 kişiyi daha yakaladı. Ekipler daha önce de 20 askeri gözaltına almıştı. Son yakalananlar ile birlikte gözaltısı sayısı 23'e çıktı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Son Dakika Haberi... FETÖ’yü kim kullanıyorsa Adnan Oktar’ı da o koruyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN