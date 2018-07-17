Son Dakika Haberi... 12 asker FETÖ'den tutuklandı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Temmuz günü 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, KOM ekiplerince Zonguldak merkezAntalyalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Hakkari, Mardin, Muş, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleştikleri ve örgüt üyesi oldukları öne sürülen 19 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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