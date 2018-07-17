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Son Dakika: ’de kan izlerine rastlanan bölge ablukaya alındı

Son dakika haberi... Gümüşhane'de gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'nin kırmızı kategorisinde yer alan ve başına 4 milyon lira ödül konulan terör örgütü mensubu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyonlar sürdürülüyor. Bölgedeki arazide kan izlerine rastlayan askeri birlikler, operasyonları yoğunlaştırıp, ablukaya aldığı Kürtün ilçesi ve çevre yaylalardaki kırsalda kaçan teröristlerin izini sürmeye başladı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 15:39 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 16:02
Son Dakika: Karadeniz’de kan izlerine rastlanan bölge ablukaya alındı

Son dakika haberi... Gümüşhane'de gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'nin kırmızı kategorisinde yer alan ve başına 4 milyon lira ödül konulan terör örgütü mensubu 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyonlar sürdürülüyor. Bölgedeki arazide kan izlerine rastlayan askeri birlikler, operasyonları yoğunlaştırıp, ablukaya aldığı Kürtün ilçesi ve çevre yaylalardaki kırsalda kaçan teröristlerin izini sürmeye başladı.

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Son Dakika: Karadeniz’de kan izlerine rastlanan bölge ablukaya alındı
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