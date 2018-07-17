Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası

Son dakika: 'da sanıklarına hapis cezası

Son dakika haberi! /'ye ilişkin davalarda yargılanan 3 sanıktan ikisine 6 yıl 3 ay, diğerine ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 17:14
Son dakika: Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası
/'ye ilişkin davalarda yargılanan 3 sanıktan ikisine 6 yıl 3 ay, diğerine ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuksuz sanıklar Mehmet Uzun, Remziye İrsin ve Kısmet Uslukılıç ile avukatları katıldı.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, 'ya para yatırdıklarını, bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığını ve örgüte yakın derneklere üye olduklarını belirtti, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklardan Uzun ve İrsin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Uslukılıç'a ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Malatya'da FETÖ sanıklarına hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN