Suikast timi hükümlüsüne "hero tişörtü" davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin karara bağlanan davada, duruşmaya "Hero" yazılı tişörtle gelen Gökhan Güçlü ile tişörtü gönderen ablasının "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılaması başladı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Gökhan Güçlü ile ablası B.G, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil oldu.

Söz verilen Gökhan Güçlü, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Benim davranışım etik değildi. Sonradan pişman oldum ancak suç değildi." dedi.

Güçlü'nün ablası B.G. ise FETÖ ile hiçbir şekilde bağının olmadığını savundu.

Yaşanan olayın bu şekilde algılanacağını tahmin etmediklerini iddia eden B.G, "Bu şekilde bağlantı kurulacağını öngöremedim. Hayatım boyunca hiçbir suça karışmadım. Hiçbir örgütle bağlantım yok. Sadece cezaevinde bulunan kardeşime moral vermek istedim." diye konuştu.

Sanık avukatları ise sanıkların hiçbir zaman örgüt üyesi olduklarını kabul etmediğini, övmediğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

Muğla Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gökhan Güçlü ve kardeşi B.G. hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, "Soruşturmaya konu olan tişörtün özel üretilmiş nitelikte bulunmadığını belirtseler de Gökhan Güçlü'nün Cumhurbaşkanına yönelik suikast teşebbüsü eyleminin hükümlülerinden olduğu, duruşmaların şehit yakınları, katılanların yanı sıra ulusal ve uluslararası basın tarafından yoğun şekilde takip edildiği, duruşma sürecinde yaşanan herhangi bir olağan dışı olayın haber niteliği taşıdığı, gerek basın organları gerekse de sosyal medya kullanıcıları tarafından derhal haberleştirilerek kamuoyunun takdirine sunulduğu, dolayısıyla bu ortamın sanıkların kamuoyuna mesaj göndermesine ve algı yaratmasına imkan yarattığı bir gerçek olup, böyle bir halin varlığından haberdar olamadıklarını düşünmek mümkün değildir." ifadesine yer veriliyor.

MAĞDUR OLAN TÜRK MİLLETİNİ RENCİDE ETMEYE ELVERİŞLİ BİR DAVRANIŞ

Güçlü'nün, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimini övme ve özendirmeye, eylem dolayısıyla mağdur olan Türk milletini rencide etmeye, örgüt mensuplarına ise moral vermeye elverişli davranışta bulunduğu vurgulanan iddianamede, B.G'nin de suçta kullanılan eşyayı temin suretiyle silahlı terör örgütü propagandası yapma suçundan yardım eden sıfatıyla sorumlu olduğu için hakkında kamu davası açılmasına karar verildiğine işaret edildi.

Öte yandan FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin karara bağlanan davada, Gökhan Güçlü'ye "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan 4 defa ağırlaştırılmış müebbet ile "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl ve "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal"den 18 ay hapis cezası verilmişti.