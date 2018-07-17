ABD Başkanı Donald Trump, Suriye krizinin karmaşık olduğunu belirterek, ülkesi ve Rusya arasındaki iş birliğinin yüzbinlerce insanın hayatını kurtarma potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldikleri zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tarihi zirve sonrası liderlerden flaş açıklama

Donald Trump, buradaki konuşmasında, ABD ve Rusya'nın ortak çıkarları gerçekleştirmede iş birliği yapmak için yollar bulması gerektiğini, yapıcı diyaloğun hem ABD ve Rusya hem de dünya için iyi olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin hiç olmadığı kadar kötü durumda olduğunu dile getiren Trump, "Bunun birkaç saattir değiştiğini düşünüyorum." dedi.

İleride Putin ile daha sık görüleceklerinden emin olduğunu söyleyen Trump, görüşmede Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin iddiaların gündeme geldiğini belirtse de Moskova'yı bundan dolayı kınamaktan kaçındı.

"BUNA UZUN BİR ZAMAN AYIRDIM"

Bu konudaki mesajının "baş başa görüşmede en iyi şekilde iletildiğini" dile getiren Trump, "Buna uzun bir zaman ayırdım. Putin de bunu güçlü bir şekilde hissetti ve onun da bu konuda ilginç fikirleri var." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ABD'de 2016'ya yapılan seçimlere müdahale ettiğine dair iddialarla ilgili devam eden soruşturmayı ABD için "felaket" olarak tanımlayan Trump, bunun aynı zamanda iki ülkeyi birbirinden uzak tuttuğunu söyledi.

"PUTİN İNANILMAZ BİR TEKLİF SUNDU"

Rusya hükümeti ile kendi seçim kampanyası arasında "gizli bir anlaşma" olmadığını ifade eden Trump, "İyi bir kampanya yürüttüm ve Hillary Clinton'ı kolayca yendim. Harika bir kampanya yürüttüm ve o yüzden de şimdi Başkanım." diye konuştu.

Putin'in, Rus ve Amerikan ekiplerinin siber saldırı iddiaları konusunda ortak çalışmaları gibi "inanılmaz bir teklif" sunduğunu belirten Trump, Vladimir Putin'in "Rusya'nın neler olduğunu belirlemesi için ABD'nin soruşturmaya ilişkin istihbarat sağlaması" teklifinde de bulunduğunu bildirdi.

"HERHANGİ BİR SEBEP GÖREMİYORUM"

Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine ilişkin Amerikan istihbarat örgütlerinin raporlarına "büyük güven" duyduğunu söyleyen Trump, ancak "Putin, Rusya'nın seçimlere müdahalede rol almadıklarına dair sözlerinde inanılmaz derecede kesif ve güçlüydü bugün." dedi.

Israrlı sorulara rağmen bu konuda Rusya'yı kınamaktan kaçınan Trump, "Putin, bunu yapanın Rusya olmadığını söyledi. Şunu söyleyebilirim; bunun Rusya olması için herhangi bir sebep göremiyorum." ifadesini kullandı.

Trump, Rusya'nın kendisi veya ailesine ilişkin "uygunsuz içerik" sahibi olması durumunda bunların çok önceden yayımlaması gerektiğini savunarak, bu konudaki iddiaları da reddetti.

"YÜZBİNLERCE İNSANIN HAYATINI KURTARMA POTANSİYELİNE SAHİP"

Suriye konusuna değinen Trump, bu ülkedeki krizin karmaşık olduğuna işaret ederek, "İki ülkenin iş birliği, yüzbinlerce insanın hayatını kurtarma potansiyeline sahip. DEAŞ ile verdiğimiz başarılı mücadeleden İran'ın sahada faydalanmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede DEAŞ'ı silmek üzereyiz." dedi.

Trump, görüşmede İran'a baskı uygulanmasının önemine de değindiğini belirtti.

"BAŞKAN PUTİN DE İSRAİL'E YARDIM EDİYOR"

Trump, İsrail ile ilgili olarak da "Başkan Putin de İsrail'e yardım ediyor. Her ikimiz de Binyamin Netanyahu ile konuştuk ve onlar da Suriye konusunda İsrail'in güvenliğini ilgilendiren belli şeyler yapmak istiyor." diye konuştu.

İsrail için güvenlik oluşturulmasının hem kendisi hem de Putin'in görmek istediği bir şey olduğunu söyleyen Trump, Suriye konusunda etkili bir iş birliği yapmak için gerekli imkanların bulunduğunu belirtti. Trump, "Ordularımız, uzun zamandır siyasi liderlerden daha iyi geçinmekte. Suriye'de de iyi geçinmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan ve Putin'in geç gelmesi nedeniyle bir saat gecikmeli başlayan zirve, yaklaşık 4 saat sürdü.

Trump ve Putin'in 2 saatten fazla süren baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.