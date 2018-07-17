Yargıya FETÖ ile mücadelede taze kan

Hakimler
ve Savcılar Kurulu (HSK); Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 olmak üzere yüksek yargıya 112 üye ataması yaptı. Yeni Yargıtay üyeleri arasında FETÖ
'ye karşı kritik iddianameleri düzenleyen savcılarla, kararları alan hâkimler yer aldı. Yargıtay üyeliğine getirilen Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun, Ankara Başsavcılığı'nda 5 Temmuz öncesinde önemli FETÖ soruşturmaları yürüttü. Darbe girişiminden 2 gün önce tamamlanıp mahkemeye sunulan FETÖ çatı davasının iddianamesini hazırladı. Darbe girişiminde Muğla Başsavcısı olan Necip Topuz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'a suikast girişimi davasının iddianamesini hazırladı. Velihatttin Eldemir ise Ömer Halisdemir
'in şehit edilmesine ilişkin iddianameyi hazırladı. Yargıtay üyeleri kararnamesinde Adalet Bakanlığı
'ndan önemli isimler de bulunuyor. Bu isimlerin başında FETÖ elebaşının iade sürecinin yürütüldüğü birim olan Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler'in Genel Müdürü Harun Mert yer aldı. Müsteşar Yardımcısı Talip Bakır, Personel Genel Müdürü Ahmet Kar, Kanunlar Genel Müdürü Ekrem Çetintürk ve Hukuk İşleri
Genel Müdürü Feyzullah Taşkın da yeni Yargıtay üyeleri oldu. Bu arada Başkan Erdoğan, Danıştay üyeliklerine Maliye Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Madan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat Altuğ, Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye Fırat Civelek ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri Tayyibe Kaycıoğlu'nu seçti.